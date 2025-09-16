Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 16 Sept 2025 7:38 AM IST
    ഗ​താ​ഗ​ത​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ണം

    ഗ​താ​ഗ​ത​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യം. കു​വൈ​ത്ത് സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ട്രാ​ഫി​ക് സേ​ഫ്റ്റി അം​ഗം ഡോ. ​ജ​മാ​ൽ അ​ൽ മു​ത​വ​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്. ബ​സ്, മെ​ട്രോ, ട്രെ​യി​ൻ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​സം​വി​ധാ​നം ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് അ​മ്പ​ത് ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഡോ. ​അ​ൽ മു​ത​വ പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ല​ങ്ങ​ൾ, തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ, റോ​ഡ് വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വും കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ലു​മു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഒ​രാ​ള്‍ ഒ​ന്നി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ കാ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ധ​ന​വി​ല​യും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫീ​സും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. ന​ഗ​ര ആ​സൂ​ത്ര​ണം, സ​മ​തു​ലി​ത സേ​വ​ന വി​ത​ര​ണം, മ​തി​യാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം എ​ന്നി​വ​യും ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഗ​ൾ​ഫ് റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ഗം വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്നും ഡോ. ​ജ​മാ​ൽ അ​ൽ മു​ത​വ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - Public transportation system should be developed to reduce traffic problems.
