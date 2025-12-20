Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    20 Dec 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    20 Dec 2025 9:44 AM IST

    ഖൈ​ത്താ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കും

    ഖൈ​ത്താ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖൈ​ത്താ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ നീ​ക്കം. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ത്ബി അ​ൽ നാ​സ​ർ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു.

    ഖൈ​ത്താ​ൻ നി​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യും പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ.

    സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​മാ​ണ് യോ​ഗം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്.​പൊ​തു താ​ൽ​പര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.​ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യും ഗ​താ​ഗ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഏ​കോ​പ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത-​സു​ര​ക്ഷ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.​യാ​ത്ര കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Public transport problems in Khaitan area will be solved
