Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    11 Jan 2026 9:38 AM IST
    Updated On
    11 Jan 2026 9:38 AM IST

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തും വേ​ണം 'ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്കം'

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തും വേ​ണം ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്കം
    കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ കേ​വ​ലം പ്ര​സം​ഗ​ക​ർ മാ​ത്ര​മാ​യി ഒ​തു​ങ്ങാ​തെ, പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​നും പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നും സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​ക​ണം. സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന മെ​ഗാ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി എ​ത്തു​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ല​വി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ വേ​ദി​ക​ളി​ല്ല. ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​സം​ഗം കേ​ട്ടു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​ക്ക് മാ​റ്റം വ​ര​ണം.

    പ​ക​രം, ഓ​രോ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വേ​ള​യി​ലും പ്ര​ധാ​ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പൊ​തു​വാ​യ ഒ​രു വേ​ദി​യി​ലോ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള 'ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്ക' പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സം​ഘാ​ട​ക​രും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ത​യാ​റാ​ക​ണം.

    ​നാ​ട്ടി​ൽ ചെ​ല്ലു​ന്ന ചു​രു​ങ്ങി​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക അ​ദാ​ല​ത്തു​ക​ളോ സ്ഥി​രം സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    താ​ഴെ​ത്ത​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    നാ​ട്ടി​ലെ ഏ​ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും അ​ല്ലാ​തെ​യും ആ​ദ്യം സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്തം നീ​ട്ടു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ അ​വ​രു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ധി​കൃ​ത​രി​ൽ നി​ന്ന് അ​വ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കാ​റ്. ​​പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ കേ​വ​ലം 'പ​ണം അ​യ​ക്കു​ന്ന യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി' കാ​ണാ​തെ, അ​വ​രു​ടെ വേ​ദ​ന​ക​ളും ആ​വ​ലാ​തി​ക​ളും കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാ​മൂ​ഹി​ക നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ക​ണം. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ട് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ലം അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

