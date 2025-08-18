Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:59 AM IST

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം; സ​ലൂ​ണു​ക​ൾ​ക്കും ഫി​റ്റ്ന​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ​ക്കും പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം

    text_fields
    bookmark_border
    ടാ​റ്റൂ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, റേ​സ​ർ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗം, പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ടാ​നി​ങ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം
    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം; സ​ലൂ​ണു​ക​ൾ​ക്കും ഫി​റ്റ്ന​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ​ക്കും പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​ലൂ​ണു​ക​ൾ​ക്കും ഫി​റ്റ്ന​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ​ക്കും പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ടാ​റ്റൂ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, റേ​സ​ർ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗം, പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ടാ​നി​ങ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ, അ​ണു​ബാ​ധ വ്യാ​പ​നം ത​ട​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഫി​റ്റ്ന​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, സ​ലൂ​ണു​ക​ൾ, പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള സൗ​ന്ദ​ര്യ, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ​രി​ച​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​ല്ലാം ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​കും. എ​ല്ലാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

    ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സി.​പി.​ആ​റും ലൈ​ഫ് സേ​വി​ങ് പ​രി​ശീ​ല​ന​വും നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി. പൂ​ൾ, ജ​ക്കൂ​സി, സ്റ്റീം ​റൂം എ​ന്നി​വ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സ​ലൂ​ണു​ക​ളി​ൽ ഒ​രേ ഉ​പ​ക​ര​ണം പ​ല​ർ​ക്കും വീ​ണ്ടും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ചു. 18 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മു​ടി ഡൈ​യും ടാ​നി​ങ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മ​ല്ല. പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി ബാ​ധി​ച്ച​വ​ർ ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണം എ​ന്നി​വ അ​ട​ക്കം 130 നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ചേ​ർ​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര രീ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsSalonsgulf news malayalam
    News Summary - Public health protection; New guidelines for salons and fitness centers
    Similar News
    Next Story
    X