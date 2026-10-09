തെരുവിലെ പോരാട്ടം ജനാധിപത്യം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മുന്നേറ്റം

തെരുവിലെ പോരാട്ടം ജനാധിപത്യം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മുന്നേറ്റംtext_fields
ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ തെരുവിലിറങ്ങുന്ന 'ജെൻ സി'യും പ്രതിപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ പുതിയൊരു വിപ്ലവത്തിന് വഴിതുറക്കുകയാണ്. വോട്ടിംഗ് അവകാശങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക ക്രമക്കേടുകൾ മുതൽ സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തകർച്ച വരെ എത്തിനിൽക്കുന്ന ഭരണകൂട നടപടികൾക്കെതിരെ ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രതിരോധം ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അതിജീവന പോരാട്ടമാണ്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ മൂന്ന് അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ അടിയന്തരമായി രാജിവെക്കുക. ജനവിശ്വാസം പുന:സ്ഥാപിക്കുന്നത് വരെ വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നിർത്തിവെക്കുക. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള 2023-ലെ നിയമം പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കുക.
ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ രാജി കൊണ്ടുമാത്രം നീതി നടപ്പിലാകില്ല. കമ്മീഷന് അനാവശ്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിയമപരമായ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കുകയും, അവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ വിചാരണ ചെയ്യാൻ തടസ്സമില്ലാത്ത സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. ജനങ്ങളുടെ സമ്മതിദാന അവകാശത്തെ തുരങ്കം വെക്കുന്ന വിവിപാറ്റ്/ഇ.വി.എം തിരിമറികൾ അവസാനിപ്പിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും 'ബാലറ്റ് പേപ്പർ' രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണം. എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെക്കുകയും വേണം.
യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രതിപക്ഷവും ഒന്നിച്ച് തെരുവിൽ തീർക്കുന്ന പ്രതിരോധ മതിലുകൾ ഏകാധിപത്യത്തിന് നൽകുന്ന കടുത്ത താക്കീതാണ്. ഈ പോരാട്ടം വിജയം കാണുക തന്നെ ചെയ്യും.
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