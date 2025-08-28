Begin typing your search above and press return to search.
    വൃ​ത്തി​യോ​ടെ കാ​ക്കാം സ​മു​ദ്രതീ​രം; ദ്വീ​പ് ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽനി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത് 5000 ബാ​ഗ് മാ​ലി​ന്യം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി ശു​ചി​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. ‘ന​മ്മു​ടെ ബീ​ച്ചു​ക​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ൽ​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലെ ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ 5000 ബാ​ഗ് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​താ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി ശു​ചി​ത്വ​ത്തി​ന് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സ​മൂ​ഹ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് പൊ​തു ശു​ചി​ത്വ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ അ​തി​നാ​യു​ള്ള ബാ​ഗു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​ണം. സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്. ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ ദ്വീ​പു​ക​ളു​ടെ ശു​ചി​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. സ​മു​ദ്ര മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം ജ​ല ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ദോ​ഷം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - Protecting the sea with a broom; 5000 bags of garbage collected from the island's beaches
