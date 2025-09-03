Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwaitചevron_rightന​ബി​ദി​നം; നാ​ളെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 11:38 AM IST

    ന​ബി​ദി​നം; നാ​ളെ പൊ​തു​അ​വ​ധി

    ന​ബി​ദി​നം; നാ​ളെ പൊ​തു​അ​വ​ധി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ന​ബി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ കു​വൈ​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പൊ​തു​അ​വ​ധി. ഈ ​ദി​വ​സം എ​ല്ലാ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും, പൊ​തു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​ധി ആ​യി​രി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം അ​വ​ശ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. വെ​ള്ളി,ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി ആ​യ​തി​നാ​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​കും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​തോ​ടെ മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ അ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കും.

    ന​ബി​ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​ക്കും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​വ​ധി ആ​ണെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:public holidayKuwait Newsgulf news malayalamProphet's Day
    News Summary - Prophet's Day; today is a public holiday
