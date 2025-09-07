Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ്ര​വാ​ച​ക​ച​ര്യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 2:02 PM IST

    പ്ര​വാ​ച​ക​ച​ര്യ യ​ഥാ​വി​ധി പി​ൻ​പ​റ്റ​ലാ​ക​ണം പ്ര​വാ​ച​ക സ്നേ​ഹം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​ച​ക​ച​ര്യ യ​ഥാ​വി​ധി പി​ൻ​പ​റ്റ​ലാ​ക​ണം പ്ര​വാ​ച​ക സ്നേ​ഹം
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​ച​ക​സ്നേ​ഹം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ക​ണം എ​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ പ്ര​വാ​ച​ക അ​നു​ച​ര​ന്മാ​ർ മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ത് പ്ര​വാ​ച​ക​ച​ര്യ യ​ഥാ​വി​ധി പി​ൻ​പ​റ്റ​ലാ​ണെ​ന്നും ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ സ​മ്മേ​ള​നം. മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ‘അ​സ്സി​റാ​ജ്’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​നം മ​സ്ജി​ദ് ഇ​മാം ഡോ. ​മ​ൻ​സൂ​ർ ഉ​ബൈ​ദ് അ​ൽ അ​ജ്മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജൈ​സ​ൽ എ​ട​വ​ണ്ണ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗം വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്തു. ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​ല്ല കാ​ര​കു​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി സ്വ​ലാ​ഹി, അ​ർ​ഷ​ദ് സ​മാ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി, ആ​ദി​ൽ സ​ല​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ജൈ​സ​ൽ എ​ട​വ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വാ​ച​ക​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​സീ​ർ പു​ത്തൂ​ർ​പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​മ​ദാ​നി, കെ.​കെ.​എം.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsProphetic loveLatest Newslatest news
    News Summary - Prophetic love should be the proper consequence of prophetic conduct.
    Similar News
    Next Story
    X