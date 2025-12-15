Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 9:25 AM IST

    ആ​ദ​ര​വ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി പ്ര​മു​ഖ​ർ

    ആ​ദ​ര​വ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി പ്ര​മു​ഖ​ർ
    മെ​ഡെ​ക്സ്‌ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ​യ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​ക്ക് റോ​ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബു കോ​ട്ട​യി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​കാ​നി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ബി​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, അ​ൽ ശു​മോ​ഖ് ട്രേ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നീ​ര​ജ്, ടോം ​ആ​ൻ​ഡ് ജെ​റി റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​മി​ൽ, അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ക​മ്പ​നി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, ഗ​ൾ​ഫ് കു​ൽ​ഫി ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജി​ങ് പാ​ർ​ട്ണ​ർ ശാ​മി​ൽ, അ​മാ​സ്‌ ഇ​ന്റ​ൽ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി ജ​വ​ഹ​ർ ജു​നൈ​ദ്, ബി 2 ​ബി പ്ര​തി​നി​ധി നാ​സ​ർ, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് അ​ഫ്സ​ൽ ഖാ​ൻ, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ഹം​സ, കോ​സ്മോ പ്ര​തി​നി​ധി നി​സാ​ർ, ക്വാ​ളി​റ്റി ട്രേ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി മു​സ്ത​ഫ, ക​സ​ർ ക​ർ​ണാ​ത്ത പ്ര​തി​നി​ധി റ​ഊ​ഫ്, ടൈ​റ്റാ​നി​ക് ഗ്രൂ​പ്പ് പ്ര​തി​നി​ധി ബി.​കെ. മ​ജീ​ദ്, ടി ​ടൈം ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് റാ​ഷി​ദ്, ഹ​യ പ്ര​തി​നി​ധി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ, എ​സ്. ഫ്ര​ഷ് മാ​നേ​ജ​ർ നി​സാ​ർ, അ​ൽ ബേ​ക്ക് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് എം.​ഡി അ​ലി, എം.​പ്രൊ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഗ​ഫൂ​ർ, തോ​ഫാ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് എം.​ഡി അ​ൻ​വ​ർ, ബി​രി​യാ​ണി ഫാ​ക്ട​റി പ്ര​തി​നി​ധി സു​ൾ​ഫി​ക്ക​ർ, ഇ​ൻ​ഷോ​ട്ട് പ്ര​തി​നി​ധി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ജാ​സ് സ്റ്റു​ഡി​യോ കൊ​റി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ സി​ബി അ​റ​ക്ക​ൽ, അ​സ്ബി​ന സു​ബൈ​ർ, റൂ​ത് ടോ​ബി എ​ന്നി​വ​രെ​യും ഹൈ​തം റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ്, സ്മാ​ഷ് എ​ന്നീ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    റോ​കി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എ​ൻ.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ഹീം, ഷാ​ഫി മ​ഫാ​സ്, ബി.​കെ. മ​ജീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി.

