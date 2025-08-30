Begin typing your search above and press return to search.
    കു​വൈ​ത്ത്-​ചൈ​ന ക​രാ​റു​ക​ളി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തും ചൈ​ന​യും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ​യും ധാ​ര​ണ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും (എം.​ഒ.​യു) ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്. ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന 24-ാമ​ത് മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗം സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം, വൈ​ദ്യു​തി, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ്ജ വി​ക​സ​നം, മാ​ലി​ന്യ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നു​ള്ള കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ർ​ബ​ൺ ഹ​രി​ത സം​വി​ധാ​നം, ഭ​വ​ന വി​ക​സ​നം, മ​ലി​ന​ജ​ല സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​ത​ന്ത്ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, പ​രി​സ്ഥി​തി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം, മ​രു​ഭൂ​മീ​ക​ര​ണ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പ് സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും, ഇ​വ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന സ്വാ​ധീ​നം വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പ് ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യി ഏ​ഷ്യ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി അം​ഗ​വും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റു​മാ​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ​മീ​ഹ് ജ​വ​ഹ​ർ ഹ​യാ​ത്ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദി​വാ​ൻ മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ദാ​ഖി​ൽ അ​ൽ ദ​ഖി​ൽ, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​നൂ​റ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഷാ​ൻ, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഭ​വ​ന കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ഹ​മീ​ദ് അ​ൽ മ​ഷാ​രി, വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി, ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ, നി​ക്ഷേ​പ ആ​ക്ടിങ് സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡോ.​സു​ബൈ​ഹ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ മു​ഖൈ​സീം, കു​വൈ​ത്ത് ഡ​യ​റ​ക്ട് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് പ്രൊ​മോ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് ഡോ.​മി​ശ്അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, ഫ​ത്‌​വ, നി​യ​മ​നി​ർ​മ്മാ​ണ വ​കു​പ്പ് ത​ല​വ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ സ​ലാ​ഹ് അ​തീ​ഖ് അ​ൽ മ​ജീ​ദ്, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൈ​ഖ് ഡോ ​അ​ബ്ദു​ല്ല മി​ശ്അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Progress in Kuwait-China agreements appreciated
