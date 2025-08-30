കുവൈത്ത്-ചൈന കരാറുകളിലെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തും ചൈനയും ഒപ്പുവെച്ച കരാറുകളുടെയും ധാരണ പത്രങ്ങളുടെയും (എം.ഒ.യു) നടപ്പാക്കൽ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹ്. ബയാൻ പാലസിൽ ചേർന്ന 24-ാമത് മന്ത്രിതല യോഗം സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളുടെ പുരോഗതി ചർച്ച ചെയ്തു.
മുബാറക് അൽ കബീർ തുറമുഖ പദ്ധതിയിലെ സഹകരണം, വൈദ്യുതി, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ വികസനം, മാലിന്യ പുനരുപയോഗത്തിനുള്ള കുറഞ്ഞ കാർബൺ ഹരിത സംവിധാനം, ഭവന വികസനം, മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സ്വതന്ത്ര, സാമ്പത്തിക, പരിസ്ഥിതി മേഖലയിലെ സഹകരണം, മരുഭൂമീകരണ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ച പ്രധാന പദ്ധതികൾ. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനും, ഇവ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക, പാരിസ്ഥിതിക തലങ്ങളിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം വിലയിരുത്താനും പ്രധാനമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതായി ഏഷ്യൻ കാര്യങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും മന്ത്രിതല സമിതി അംഗവും റിപ്പോർട്ടറുമായ അംബാസഡർ സമീഹ് ജവഹർ ഹയാത്ത് യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദിവാൻ മേധാവി അബ്ദുൽ അസീസ് ദാഖിൽ അൽ ദഖിൽ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല അലി അബ്ദുല്ല അൽ സാലിം അസ്സബാഹ്, പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ഡോ. നൂറ മുഹമ്മദ് അൽ മഷാൻ, മുനിസിപ്പൽ കാര്യ സഹമന്ത്രിയും ഭവന കാര്യ സഹമന്ത്രിയുമായ അബ്ദുല്ലത്തീഫ് ഹമീദ് അൽ മഷാരി, വൈദ്യുതി, ജലം, പുനരുപയോഗ ഊർജ മന്ത്രി, ധനമന്ത്രിയും സാമ്പത്തിക കാര്യ, നിക്ഷേപ ആക്ടിങ് സഹമന്ത്രിയുമായ ഡോ.സുബൈഹ് അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ മുഖൈസീം, കുവൈത്ത് ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ശൈഖ് ഡോ.മിശ്അൽ ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹ്, ഫത്വ, നിയമനിർമ്മാണ വകുപ്പ് തലവൻ കൗൺസിലർ സലാഹ് അതീഖ് അൽ മജീദ്, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അണ്ടർസെക്രട്ടറി ശൈഖ് ഡോ അബ്ദുല്ല മിശ്അൽ മുബാറക് അബ്ദുല്ല അസ്സബാഹ് എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
