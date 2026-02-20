Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 8:21 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 8:21 AM IST

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, വി​ൽ​പ്പ​ന

    വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന; 14 പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, വി​ൽ​പ്പ​ന
    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, വി​ൽ​പ​ന എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് സു​ര​ക്ഷാ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ, താ​മ​സ, വ്യാ​പാ​ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​രു​ത​ര ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, വി​ൽ​പ​ന എ​ന്നി​വ​ക്ക​ട​ക്കം സ്വ​കാ​ര്യ വ​സ​തി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ 14 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും, താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന ഡെ​ലി​വ​റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. വ്യാ​പാ​ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ വീ​ടു​ക​ളു​ടെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ദു​രു​പ​യോ​ഗ​വും അ​ന്വേ​ഷ​ക​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ലൈ​സ​ൻ​സ് പ്ലേ​റ്റു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഏ​ഴ് ഡെ​ലി​വ​റി മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി. ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​യം ചേ​ർ​ത്ത​തോ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​തോ ആ​യ ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക, വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ​തോ മാ​യം ക​ല​ർ​ന്ന​തോ ആ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക, ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ക, ശ​രി​യാ​യ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര ലേ​ബ​ലു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക, സാ​ധു​വാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി.

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​പ​ടി​യും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

