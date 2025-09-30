പ്രവാസി വിദ്യാർഥിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരികെ നൽകാൻ വിധിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി : കുവൈത്ത് പ്രവാസി വിദ്യാർഥിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തിരികെനൽകണമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈകോടതി ഉത്തരവ്. കുവൈത്ത് പ്രവാസിയായ ജേക്കബ് വർഗീസ് മുല്ലൻപാറക്കൽ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് വികാസ് മഹാജന്റെ ഉത്തരവ്. നഴ്സിങ് പഠനത്തിനുശേഷം പോസ്റ്റ് ബി.എസ്.സി പഠനത്തിനായി ബംഗളൂരുവിലുള്ള കോളജിൽ ചേർന്ന ജേക്കബ് 2021ൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് മുഴുവൻ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നൽകിയിരുന്നു.
എന്നാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം പഠനം അവസാനിപ്പിച്ച ജേക്കബ് ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ രണ്ടുവർഷത്തെ മുഴുവൻ ഫീസും നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിലാണ് കോടതി വിധി.
വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജേക്കബ് പ്രവാസി ലീഗൽ സെല്ലിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച ഹൈകോടതി യു.ജി.സി യോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ കോളജിനെതിരെ ഉചിതമായ നടപടിയെടുക്കണം എന്ന ആവശ്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിർദേശവും നൽകി. അഡ്വ. ജോസ് എബ്രഹാം, അഡ്വ. ബേസിൽ ജെയ്സൺ എന്നിവർ ഹർജിക്കാരനായി ഹൈകോടതിയിൽ ഹാജരായതായും പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ വക്താവ് സുധീർ തിരുനിലത്ത്, കൺട്രിഹെഡ് ബാബു ഫ്രാൻസീസ്, ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ബിജു സ്റ്റീഫൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൈജിത് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register