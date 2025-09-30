Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി

    സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ​ത് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ
    പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി : കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ തി​രി​കെ​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​യാ​യ ജേ​ക്ക​ബ് വ​ർ​ഗീ​സ് മു​ല്ല​ൻ​പാ​റ​ക്ക​ൽ ന​ൽ​കി​യ ഹ​രജി​യി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് വി​കാ​സ് മ​ഹാ​ജ​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ന​ഴ്സിങ് പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പോ​സ്റ്റ് ബി.​എ​സ്.​സി പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലു​ള്ള കോ​ള​ജി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജേ​ക്ക​ബ് 2021ൽ ​ജോ​യി​ൻ ചെ​യ്ത സ​മ​യ​ത്ത് മു​ഴു​വ​ൻ ഒ​റി​ജി​ന​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം പ​ഠ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച ജേ​ക്ക​ബ് ഒ​റി​ജി​ന​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ഫീ​സും ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​ലാ​ണ് കോ​ട​തി വി​ധി.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ണം എ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജേ​ക്ക​ബ് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​നെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഹ​ർ​ജി ഫ​യ​ലി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഹൈ​കോ​ട​തി യു.​ജി.​സി യോ​ട് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ള​ജി​നെ​തി​രെ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണം എ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി. അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം, അ​ഡ്വ. ബേ​സി​ൽ ജെ​യ്സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ഹ​ർ​ജി​ക്കാ​ര​നാ​യി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യ​താ​യും പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ വ​ക്താ​വ് സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്, ക​ൺ​ട്രി​ഹെ​ഡ് ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സീ​സ്, ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

