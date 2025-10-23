Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    23 Oct 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    23 Oct 2025 9:10 AM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ 'ആ​ശ​ൽ' ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ ന​ൽ​ക​ണം

    സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ശ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ ന​ൽ​ക​ണം
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ 'ആ​ശ​ൽ' ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ വ​ഴി പ​ങ്ക് വെ​ക്ക​ണം. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജോ​ലി സ​മ​യം, വി​ശ്ര​മ കാ​ല​യ​ള​വു​ക​ള്‍, ആ​ഴ്ച​തോ​റു​മു​ള്ള വി​ശ്ര​മ ദി​ന​ങ്ങ​ള്‍, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​മാ​ണ് ന​ല്‍കേ​ണ്ട​ത്. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ല്‍ പു​തി​യ നി​യ​മം ന​ട​പ്പി​ലാ​കു​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    'ആ​ശ​ൽ' ആ​പ്പി​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച ഡാ​റ്റ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്കും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​യാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ വ​രു​മ്പോ​ള്‍ ഉ​ട​ന്‍ ത​ന്നെ അ​തോ​റി​റ്റി​യെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ജോ​ലി​സ​മ​യ പ​ട്ടി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സി​നാ​യി ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്ത് പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.​നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ഫ​യ​ൽ സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    Show Full Article
