പരിക്കേറ്റവരെ പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിൽസയിലുള്ള പൗരന്മാരെയും പ്രവാസികളെയും പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹ് സന്ദർശിച്ചു.
ഫർവാനിയ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പരിക്കേറ്റവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മെഡിക്കൽ സംഘം ധരിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആശംസിച്ചു.
ഇറാൻ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് പന്ത്രണ്ടു പേരെ ശനിയാഴ്ച ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഫർവാനിയ ആശുപത്രിയിൽ ഒമ്പത്, ജഹ്റ ആശുപത്രിയിൽ രണ്ടുപേർ, മുബാറക് ആശുപത്രി ഒരാൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. അലി അൽ സാലിം വ്യോമതാവളത്തിലെ സായുധ സേനയിലെ മൂന്നു അംഗങ്ങൾക്കും നിസ്സാര പരിക്കേറ്റു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register