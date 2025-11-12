Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 10:17 AM IST

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു; പു​തി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കും

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു; പു​തി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കും
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പു​തി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പു​തി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ന്റെ (ടി-2) ​നി​ർ​മാ​ണ പു​രോ​ഗ​തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് വി​ല​യി​രു​ത്തി. പ​ദ്ധ​തി സ്ഥ​ലം നേ​രി​ട്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ.​നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ടെ​ർ​മി​ന​ൽ എ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് നി​ർ​മാ​ണം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും കാ​ല​താ​മ​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി. സ​മ​യ​ക്ര​മ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി എ​ല്ലാ വ​കു​പ്പു​ക​ളും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    പ​ദ്ധ​തി വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മ​ന്ത്രി ഡോ.​നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​ൻ, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് ഹു​മൂ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ഹു​മൂ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ഡി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ, ഫ​ത്‌​വ, നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ വ​കു​പ്പ്, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി ഫോ​ർ പ​ബ്ലി​ക് ടെ​ൻ​ഡേ​ഴ്‌​സ് എ​ന്നി​വ​രോ​ട് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തി​യ പാ​സ​ഞ്ച​ർ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, ഫ​ർ​ണി​ഷി​ങ്, സ​ർ​വി​സ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്ക​ൽ, ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ലേ​ക്കും പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡു​ക​ൾ, പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, റ​ൺ​വേ​ക​ൾ, സ​ർ​വി​സ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​മാ​ന​മാ​യ ജോ​ലി​ക​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഡോ.​നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

