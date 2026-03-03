Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    3 March 2026 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 10:39 AM IST

    ഫ്ലോ​ർ മി​ൽ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    ഫ്ലോ​ർ മി​ൽ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് കു​വൈ​ത്ത് ഫ്ലോ​ർ മി​ൽ​സ്

    ആ​ൻ​ഡ് ബേ​ക്ക​റീ​സ് ക​മ്പ​നി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സ​പ്ലൈ ക​മ്പ​നി​യി​ലും കു​വൈ​ത്ത് ഫ്ലോ​ർ മി​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബേ​ക്ക​റീ​സ് ക​മ്പ​നി​യി​ലും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ അ​വ​ശ്യ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ സ്റ്റോ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, വി​ത​ര​ണ വി​ത​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഫ്ലോ​ർ മി​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബേ​ക്ക​റീ​സ് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​ന​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

