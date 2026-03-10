Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 March 2026 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 10 March 2026 10:14 AM IST

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഷെ​ൽ​ട്ട​റി​ങ് സെ​ന്റ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഷെ​ൽ​ട്ട​റി​ങ് സെ​ന്റ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഷെ​ൽ​ട്ട​റി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും, അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും, പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും സം ​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ലും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ന്ദി​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:public worksgulfKuwaitPrime Minister of Kuwait
    News Summary - Prime Minister Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah visits the Ministry of Public Works' shelter center
    Similar News
    Next Story
    X