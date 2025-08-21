Begin typing your search above and press return to search.
    പ്രധാനമന്ത്രി അവലോകനം ചെയ്തു; അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും പൊതുശുചിത്വത്തിനും മുൻഗണന

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​തു​ശു​ചി​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പു​തി​യ പൊ​തു ശു​ചീ​ക​ര​ണ ക​രാ​റു​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്. ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ടാ​യ​തും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തു​മാ​യ ട​യ​റു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യും വി​ല​യി​രു​ത്തി.മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഭ​വ​ന കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ​അ​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ മ​ഷാ​രി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗം. കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്റ് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി (ഇ.​പി.​എ), പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി (പി.​എ.​ഐ) എ​ന്നി​വ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ലി​ന്യം പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    പു​ന​രു​പ​യോ​ഗം, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, പു​തി​യ വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു.പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദി​വാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ദാ​ഖി​ൽ അ​ൽ ദ​ഖി​ൽ, കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ​യും മ​റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ, പു​തി​യ ഭ​വ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളും ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഭ​വ​ന കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ​അ​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ മ​ഷാ​രി​യു​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​ത്യേ​ക ച​ർ​ച്ച​യും ന​ട​ത്തി.

    TAGS:Prime MinisterGulf NewssanitationKuwait Newsinfrastructure development
