Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 1:09 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 1:09 PM IST

    യു.​എ.​ഇ മ​ന്ത്രി​യെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു

    യു.​എ.​ഇ മ​ന്ത്രി​യെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് യു.​എ.​ഇ മ​ന്ത്രി ഉ​മ​ർ അ​ൽ ഉ​ലാ​മ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ യു.​എ.​ഇ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ക്ക​ണോ​മി, റി​മോ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഉ​മ​ർ അ​ൽ ഉ​ലാ​മ​യെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഉ​മ​ർ അ​ൽ ഉ​മ​ർ, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദി​വാ​ൻ ചീ​ഫ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ദ​ഖീ​ൽ, കു​വൈ​ത്തി​ലെ യു.​എ.​ഇ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​മ​താ​ർ അ​ൽ നെ​യാ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

