Posted Ondate_range 17 Nov 2025 1:09 PM IST
Updated Ondate_range 17 Nov 2025 1:09 PM IST
യു.എ.ഇ മന്ത്രിയെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചുtext_fields
News Summary - Prime Minister receives UAE Minister
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെത്തിയ യു.എ.ഇ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡിജിറ്റൽ ഇക്കണോമി, റിമോട്ട് വർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സഹമന്ത്രി ഉമർ അൽ ഉലാമയെയും സംഘത്തെയും പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹ് സ്വീകരിച്ചു.
ബയാൻ പാലസിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ കാര്യ സഹമന്ത്രി ഉമർ അൽ ഉമർ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദിവാൻ ചീഫ് അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ദഖീൽ, കുവൈത്തിലെ യു.എ.ഇ അംബാസഡർ ഡോ. മതാർ അൽ നെയാദി എന്നിവർ സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
