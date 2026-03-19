Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച്...
    Kuwait
    Posted On
    19 March 2026 1:34 PM IST
    Updated On
    19 March 2026 1:34 PM IST

    ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

    text_fields
    bookmark_border
    കിരീടാവകാശിയുമായി ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി
    ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
    cancel
    camera_alt

    നരേന്ദ്ര മോദി

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കുവൈത്ത് കിരീടാവകാശി ശൈഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ മുബാറക് അസ്സബാഹുമായി നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. സംഭാഷണത്തിനിടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും ആശങ്കകളും പങ്കുവെച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള സുരക്ഷിത നാവിഗേഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നത് മുൻഗണന വിഷയമാണെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതക്കും സുസ്ഥിരമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

    ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധനൽകുന്നതിലും കുവൈത്തിന്റെ പിന്തുണക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ചു. കുവൈത്ത് അമീറിനും കിരീടാവാകാശിക്കും പെരുന്നാൾ ആശംസകളും അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AttacksPrime Minister
    News Summary - Prime Minister Narendra Modi condemned the attacks.
    X