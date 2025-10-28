Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Oct 2025 10:10 AM IST
    date_range 28 Oct 2025 10:10 AM IST

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പു​തി​യ റ​ൺ​വേ, ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ട​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    4.58 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള റ​ൺ​വേ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടി​യ റ​ൺ​വേ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്
    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പു​തി​യ റ​ൺ​വേ, ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ട​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പു​തി​യ റ​ൺ​വേ, ആ​ധു​നി​ക ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ട​വ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും മ​ന്ത്രി​മാ​രും

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ട​വ​റും മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ റ​ൺ​വേ​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.​ഇ​രു പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ​യും ന​ട​ത്തി​പ്പ്, സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വി​ല​യി​രു​ത്തി.​പു​തി​യ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ട​വ​റും മൂ​ന്നാം റ​ൺ​വേ​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലെ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് വ്യോ​മ, വാ​ണി​ജ്യ ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശേ​ഷി ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.​പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​ൻ, സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് ഹു​മൂ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് ഹു​മൂ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.​വ​ലി​യ പു​തു​ത​ല​മു​റ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​ത്ത​രം വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണ് മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ റ​ൺ​വേ.

    4.58 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ഈ ​റ​ൺ​വേ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടി​യ റ​ൺ​വേ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ കൊ​ണ്ട് സ​ജീ​ക​രി​ച്ച​താ​ണ് പു​തി​യ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ട​വ​ർ. ആ​ധു​നി​ക വ്യോ​മ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളു​ന്നു. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 600,000 ലാ​ൻ​ഡി​ങ്, ടേ​ക്ക്-​ഓ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​വ​ഴി എ​യ​ർ ട്രാ​ഫി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ളി​ന് ക​ഴി​യും. മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ റ​ൺ‌​വേ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30 ന് ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കും. കി​ഴ​ക്ക​ൻ റ​ൺ‌​വേ​യു​ടെ പു​നഃ​വി​ക​സ​നം ന​വം​ബ​ർ 15ഓ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും.

