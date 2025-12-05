Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഐ.എം.എഫ് പ്രതിനിധി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 10:13 AM IST

    ഐ.എം.എഫ് പ്രതിനിധി സംഘവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    കു​വൈ​ത്തും ഐ.​എം.​എ​ഫും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ​ച്ചയി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി
    ഐ.എം.എഫ് പ്രതിനിധി സംഘവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തി
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഐ.​എം.​എ​ഫ്

    പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മോ​ണി​റ്റ​റി ഫ​ണ്ട് (ഐ.​എം.​എ​ഫ്) മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​ഷ്യ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ.​ജി​ഹാ​ദ് അ​സൂ​രി​നെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജം, ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി, സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ, നി​ക്ഷേ​പ ആ​ക്ടി​ങ് സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​സ​ബീ​ഹ് അ​ൽ മു​ഖൈ​സീം, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദി​വാ​ൻ മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ദ​ഖി​ൽ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​സൂ​ത്ര​ണം, തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, പൊ​തു ക​ടം എ​ന്നീ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കു​വൈ​ത്തും ഐ.​എം.​എ​ഫും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, എ​ണ്ണ​യി​ത​ര വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, സ​ബ്‌​സി​ഡി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, നി​കു​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ​ച്ചയി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഐ.​എം.​എ​ഫു​മാ​യി പ​തി​വാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Prime MinisterIMFdelegation
    News Summary - Prime Minister holds talks with IMF delegation
    Similar News
    Next Story
    X