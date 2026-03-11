Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 March 2026 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 11 March 2026 11:04 AM IST

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ല​പി​ച്ചു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി; സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ഹ്വാ​നം

    വി​ഡി​യോ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് വ​ഴിയായിരുന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​
    ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ല​പി​ച്ചു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി; സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ഹ്വാ​നം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​നെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഇ​റാ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളും വി​ഡി​യോ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് വ​ഴി ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മം, ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ചാ​ർ​ട്ട​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി. കു​വൈ​ത്ത് യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യ​ല്ല. അ​തി​ന്റെ പ്ര​ദേ​ശം ഒ​രു പ​ക്ഷ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യും സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് അ​വ​കാ​ശം

    കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, എ​ണ്ണ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സി​വി​ലി​യ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും സു​പ്ര​ധാ​ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി. ഒ​രു കു​ട്ടി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. സാ​യു​ധ സേ​ന​യി​ലെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ​യും നാ​ല് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യി, 91 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    234 ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ൾ, 423 ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ, ഒ​രു ക്രൂ​യി​സ് മി​സൈ​ൽ എ​ന്നി​വ കു​വൈ​ത്ത് സാ​യു​ധ സേ​ന ത​ക​ർ​ത്തു. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 51 പ്ര​കാ​രം കു​വൈ​ത്തി​ന് സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശം ഉ​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ​യും പി​ന്തു​ണ​ച്ചു.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കും

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രെ അ​യ​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി തി​രി​കെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​താ​യും അ​റി​യി​ച്ചു. മാ​ർ​ച്ച് മൂ​ന്നി​ന് കു​വൈ​ത്തി​നെ​തി​രെ ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ളും ഡ്രോ​ണു​ക​ളും വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് ചി​ല ഇ​റാ​ഖി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ ഇ​റാ​ഖ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ക്കും

    സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളും എ​ണ്ണ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ളെ​യും വാ​ണി​ജ്യ ഷി​പ്പിം​ഗി​നെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും കാ​ര​ണം കു​വൈ​ത്ത് അ​സം​സ്കൃ​ത എ​ണ്ണ വി​ൽ​പ്പ​ന​യി​ൽ ‘നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത മ​ജ്യൂ​ർ’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ത്പാ​ദ​നം കു​റ​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള ഊ​ർ​ജ്ജ സു​ര​ക്ഷ, വി​പ​ണി സ്ഥി​ര​ത, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഹോ​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്ക്, ബാ​ബ് അ​ൽ മ​ന്ദേ​ബ് ക​ട​ലി​ടു​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ധാ​ന സ​മു​ദ്ര​പാ​ത​ക​ളും വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    ന​യ​ത​ന്ത്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന

    സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​യ​ത​ന്ത്ര പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണ്.

    ശാ​ന്ത​ത പി​ന്തു​ട​രു​ക എ​ന്ന​തി​ന​ർ​ത്ഥം നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ല്ലെ​ന്നും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് സ​മാ​ധാ​നം എ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി. ഇ​റാ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ന​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള തീ​വ്ര​മാ​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

