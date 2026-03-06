Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    6 March 2026 10:39 AM IST
    Updated On
    6 March 2026 10:39 AM IST

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഷി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഷി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ലി​ബ​റേ​ഷ​ൻ ട​വ​റി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഷി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്. ലി​ബ​റേ​ഷ​ൻ ട​വ​റി​ലെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്വ​കാ​ര്യ ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വു​ക​ളു​മാ​യും പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു.സേ​വ​ന തു​ട​ർ​ച്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​മാ​യി അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​വ​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന നി​ല​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്യോ​സ​ഥ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ശ​ക്ത​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ്തം​ഭ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടു.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും ടെ​ലി​ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ദാ​താ​ക്ക​ളെ​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​വു​മാ​യ മി​ക​വ് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പൂ​ർ​ണ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​ക്ടി​ങ് മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഉ​മ​ർ സൗ​ദ് അ​ൽ ഉ​മ​ർ, ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (സി​ട്ര) ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ സ​മീ​ൽ എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

