    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 March 2026 1:06 PM IST
    Updated On
    date_range 14 March 2026 1:06 PM IST

    വൈദ്യുതി, ജലം മന്ത്രാലയം പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി

    പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹ്. വൈദ്യുതി, ജലം, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം സന്ദർശനത്തിൽ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: വൈദ്യുതി, ജലം, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹ്. വൈദ്യുതി, ജലം, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രി ഡോ. സുബൈഹ് അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ മുഖൈസീം, മന്ത്രാലയ അണ്ടർസെക്രട്ടറി ഡോ. ആദേൽ മുഹമ്മദ് അൽ സമീൽ എന്നിവരും പ്രധാനമന്ത്രികൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. മന്ത്രാലയത്തിലെ പ്രവർത്തന സന്നദ്ധതയും അടിയന്തര തയ്യാറെടുപ്പും, ഷെൽട്ടർ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ പ്രധാനമന്ത്രി വിലയിരുത്തി.

    മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വൈദ്യുതി, ജല സേവനങ്ങളുടെ തടസ്സമില്ലാത്ത കാര്യക്ഷമത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമഗ്ര നടപടികൾ പ്രധാനമന്ത്രി അവലോകനം ചെയ്തു. ദേശീയ ഗ്രിഡിന്റെ സ്ഥിരത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാധ്യമായ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് സുപ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇന്റർ ഏജൻസി ഏകോപനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ചചെയ്തു. നിലവിലെ പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥയിൽ ഗ്രിഡ് സമഗ്രത നിലനിർത്തുന്നതിൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമർപ്പണത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു.

    രാജ്യത്തിന്റെ സുപ്രധാന യൂട്ടിലിറ്റി സേവനങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ തന്ത്രപരമായ നടപടികൾക്കും സർക്കാറിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.

    TAGS:Prime MinisterKuwait NewsMinistry of Power and Water
    News Summary - Prime Minister assesses the performance of the Ministry of Power and Water
