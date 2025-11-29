Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 10:48 AM IST

    പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    നോ​ർ​ത്ത് കബ് ദ് മ​ലി​ന​ജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു
    പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്. സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന് പ​യ​നി​യ​റി​ങ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ 36ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി.​മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ, സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, ക​രാ​ർ രേ​ഖ​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ശു​ചി​ത്വ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന നോ​ർ​ത്ത് കാ​ബ്ഡ് മ​ലി​ന​ജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റ് പ​ദ്ധ​തി, അ​നു​ബ​ന്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ കു​റി​ച്ചും യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖം, വൈ​ദ്യു​തി സം​വി​ധാ​ന സ​ഹ​ക​ര​ണം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ വി​ക​സ​നം, കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ർ​ബ​ൺ ഹ​രി​ത മാ​ലി​ന്യ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, ഭ​വ​നവി​ക​സ​നം, പ​രി​സ്ഥി​തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, മ​രു​ഭൂ​മീ​ക​ര​ണ​ത്തെ ചെ​റു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ട​ക്കം പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത​താ​യി ഏ​ഷ്യ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി അം​ഗ​വും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റു​മാ​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ​മീ​ഹ് ജ​വ​ഹ​ർ ഹ​യാ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

