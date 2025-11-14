Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    14 Nov 2025 2:43 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 2:43 PM IST

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ണി​ന് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ണി​ന് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ണ് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി. 2025-26 ക്യാ​​മ്പി​ങ് സീ​സ​ണി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് 11 ക്യാ​മ്പ്‌ സൈ​റ്റു​ക​ൾ നി​യു​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​ഴ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നാ​ല് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്.ക്യാ​​മ്പി​ങ് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. 50 ദീ​നാ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ഫീ​സും 100 ദീ​നാ​ർ റീ​ഫ​ണ്ട​ബി​ൾ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റും കെ​നെ​റ്റ് വ​ഴി അ​ട​ക്ക​ണം.

    അ​പേ​ക്ഷ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ ‘ഈ​സി’ പ്രോ​ഗ്രാം വ​ഴി സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ലൈ​സ​ൻ​സ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മാ​ർ​ച്ച് 15 വ​രെ​യാ​ണ് ക്യാ​​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ. ത​ണു​പ്പാ​സ്വ​ദി​ച്ചു മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ രാ​പ്പാ​ർ​ക്ക​ൽ അ​റ​ബി​ക​ളു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ എ​ത്താ​റു​ണ്ട്. പ​ല​രും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്നു. പാ​ച​ക​ത്തി​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യും ആ​കും ക്യാ​മ്പി​ൽ എ​ത്തു​ക. പ്ര​വാ​സി​ക​ളും കു​റ​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ത​മ്പു​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങാ​റു​ണ്ട്. വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ത​മ്പു​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്.

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Preparations for the winter camping season have begun
