Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    18 Jan 2026 9:27 AM IST
    Updated On
    18 Jan 2026 9:27 AM IST

    മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം; ത​ണു​പ്പി​ന്റെ കാ​ഠി​ന്യം വ​ർ​ധി​ച്ചു

    കാ​ർ​ഷി​ക​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​വു​ക
    മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം; ത​ണു​പ്പി​ന്റെ കാ​ഠി​ന്യം വ​ർ​ധി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യം ത​ണു​പ്പി​ന്റെ പി​ടി​യി​ൽ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ട്ട ത​ണു​പ്പ് വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ രാ​ത്രി​യി​ലും പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    താ​പ​നി​ല ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്ന് ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലേ​ക്ക് താ​ഴാ​നും ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​ജ്യ​മോ അ​തി​ലും താ​ഴെ​യോ എ​ത്താ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. കാ​ർ​ഷി​ക​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക. അ​തി​രാ​വി​ലെ മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യും ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും താ​പ​നി​ല കു​ത്ത​നെ കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും ക​ന​ത്ത ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ത​ണു​ത്ത യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദം ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​റ്റ് സ​ജീ​വ​മാ​ക​ു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. രാ​ത്രി​യി​ൽ താ​പ​നി​ല 2-4 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ താ​ഴു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ത​ണു​പ്പി​ന്റെ കാ​ഠി​ന്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഘ​ട്ട​മാ​യ ‘ഷ​ബാ​ത്ത്’ സീ​സ​ണ് തു​ട​ക്ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 26 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ താ​പ​നി​ല വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ കു​റ​യു​ക​യും ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​യ​മാ​ണി​ത്. 24 മു​ത​ൽ എ​ട്ട് രാ​ത്രി​ക​ൾ നീ​ളു​ന്ന കൊ​ടും ത​ണു​പ്പി​ന്റെ ‘അ​ൽ-​അ​സി​റാ​ഖ്’ ഘ​ട്ട​വും വ​ന്നെ​ത്തും.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ണു​പ്പി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ക​ർ​ഷ​ക​രും പു​ല​ർ​ച്ചെ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രും പ്ര​ത്യേ​ക ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം. പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ ത​ണു​പ്പ് പ്ര​തി​രോ​ധ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ക്കാ​നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.

