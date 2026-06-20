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    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Jun 2026 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jun 2026 9:31 AM IST

    ലാൻഡ് ഷിപ്പ്മെന്റുകൾക്ക് പ്രീ-ക്ലിയറൻസ് സംവിധാനം

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    ലാൻഡ് ഷിപ്പ്മെന്റുകൾക്ക് പ്രീ-ക്ലിയറൻസ് സംവിധാനം
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ലാൻഡ് ഷിപ്പ്മെന്റുകൾക്കായി കുവൈത്ത് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രീ-ക്ലിയറൻസ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു. കസ്റ്റംസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനും വ്യാപാരം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. കയറ്റുമതി എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ഇറക്കുമതിക്കാർക്ക് കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷനുകളും ആവശ്യമായ രേഖകളും സമർപ്പിക്കാൻ ഈ പുതിയ സംവിധാനം വഴി കഴിയും. ഇത് സുഗമവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ ഇടപാടുകൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

    സാധനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പുറത്തിറക്കൽ, അതിർത്തികളിൽ ട്രക്കുകൾക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് സമയം കുറക്കൽ, സുഗമമായ ചരക്ക് വ്യാപാര പ്രവാഹം, കസ്റ്റംസ് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷനുള്ള പിന്തുണ എന്നിവ ഈ സേവനത്തിന്റെ പ്രധാന നേട്ടമാണെന്നും എന്ന് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:newsKuwait NewsShipments
    News Summary - Pre-clearance system for land shipments
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