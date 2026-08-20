Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ്രവാസി വെൽ​െഫയർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Aug 2026 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2026 8:37 AM IST

    പ്രവാസി വെൽ​െഫയർ സാൽമിയ യൂനിറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ആഘോഷ ഭാഗമായി മധുരം വിതരണം ചെയ്തു
    പ്രവാസി വെൽ​െഫയർ സാൽമിയ യൂനിറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം
    cancel
    camera_alt

    പ്രവാസി വെൽഫെയർ സാൽമിയ യൂനിറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ ലായിക്ക്

    അഹമ്മദ് സംസാരിക്കുന്നു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസി വെൽ​െഫയർ കുവൈത്ത് സാൽമിയ യൂണിറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ 80ാം മത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. സാൽമിയ ന്യൂ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കേന്ദ്ര വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ലായിക്ക് അഹമ്മദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവ്വഹിച്ചു.

    സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ചും അതിൽ പങ്കെടുത്ത നേതാക്കളെ കുറിച്ചുമുള്ള അവബോധം വരും തലമുറക്ക് പകർന്ന് നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെത്തി.

    അമീർ കാരണത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറി സഫ്വാൻ നിസ്താർ, കേരളത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ അനുസ് മരിച്ചു. യൂണിറ്റ് ട്രഷറർ സി.പി.മണി എന്നിവർ ആശംസകളർപ്പിച്ചു.

    യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ആസിഫ് പാലക്കൽ സ്വഗതവും എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം ശുക്കൂർ വണ്ടൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. സലാം ഒലക്കോട്, ജലിൽ, സുരേഷ്, യുസുഫ്, ഷഫീഖ് ബാവ, യൂസുഫ് നിസാർ എന്നിവർ ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. ശുക്കൂർ വണ്ടൂർ രചിച്ച് ഫാറൂഖ് ഷർഖി സംവിധാനം ചെയ്ത സ്കിറ്റ് ‘യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം’ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. ആഘോഷ ഭാഗമായി മധുരം വിതരണം ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:independence
    News Summary - Pravasi Welfare Salmiya Unit Independence Day celebration
    Similar News
    Next Story
    X