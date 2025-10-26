ഷാജിക്ക് പ്രവാസി വെൽഫെയർ യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസി വെൽഫെയർ കുവൈത്ത് സിറ്റി യൂനിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജിക്ക് യൂനിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
കുവൈത്തിലെ സാമൂഹിക-സേവന രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 16 വർഷത്തെ പ്രവാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഷാജി നാട്ടിലേക്ക് മടക്കുന്നത്.
പരിപാടിയിൽ ഖലീൽ റഹ്മാൻ, ലായിക്ക് അഹമദ്, അൻവർ ഷാജി, നാസർ മടപ്പള്ളി, അഷ്കർ, രാജേഷ് മാത്യു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ ഷാജി നൽകിയ സംഭാവനകളെയും, സിറ്റി യൂനിറ്റിന്റെ വളർച്ചയിൽ വഹിച്ച പങ്കിനെയും പ്രസംഗകർ അനുസ്മരിച്ചു.
പ്രവാസി വെൽഫെയർ കുവൈത്ത് പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് ബാബു ഉപഹാരം നൽകി. സംഘടനയുടെ മറ്റു ഭാരവാഹികളും പ്രവർത്തകരും യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
