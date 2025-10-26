Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:30 PM IST

    ഷാ​ജി​ക്ക് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    ഷാ​ജി​ക്ക് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    ഷാ​ജി​ക്ക് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജി​ക്ക് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹിക-​സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. 16 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഷാ​ജി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, ലാ​യി​ക്ക് അ​ഹ​മ​ദ്, അ​ൻ​വ​ർ ഷാ​ജി, നാ​സ​ർ മ​ട​പ്പ​ള്ളി, അ​ഷ്‌​ക​ർ, രാ​ജേ​ഷ് മാ​ത്യു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഷാ​ജി ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും, സി​റ്റി യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കി​നെ​യും പ്ര​സം​ഗ​ക​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

