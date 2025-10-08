Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    8 Oct 2025 11:33 AM IST
    8 Oct 2025 11:33 AM IST

    ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​ന് നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണം; പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത പീ​ഠ​മാ​യ സു​പ്രീം കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ്ക്ക് നേ​രെ കോ​ട​തി​മു​റി​യി​ൽ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഷൂ ​എ​റി​ഞ്ഞ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും അ​പ​ല​പ​ന​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​യെ​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് നേ​രെ ന​ട​ന്ന ഈ ​ഹീ​ന​മാ​യ ന​ട​പ​ടി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ർ​ഗീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ ദ​യ​നീ​യ​മാ​യ ശ്ര​മ​ത്തെ​യാ​ണ് ഇ​ത് തു​റ​ന്നു കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് കോ​ട​തി​ക​ൾ വി​ധി​യെ​ഴു​തു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, അ​തി​നെ തെ​രു​വ് നി​യ​മം കൊ​ണ്ട് നേ​രി​ടു​മെ​ന്ന ഫാ​ഷിസ്റ്റ് മ​നോ​ഭാ​വ​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്താ​നോ ത​ക​ർ​ക്കാ​നോ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ അ​ന്ത​സ്സ് സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

