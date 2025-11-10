Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 11:57 AM IST

    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​കം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​കം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താസ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വം- 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും. കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ൽ പാ​ർ​ക്ക്‌ അ​വെ​ന്യൂ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു​മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​വു​മാ​യ ശൈ​ഖ ഇ​ൻതി​സാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ബാ​ഹ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഡോ.​ത​ലാ​ൽ താ​ക്കി മു​ഖ്യാ​തിഥി​​യാ​കും. അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, വ​ടം വ​ലി, തി​രി​വാ​തി​ര​ക​ളി താ​ല​പ്പൊ​ലി, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്, യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ​യി​നം ക​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള, ഓ​ണ സ​ദ്യ​യും എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​ന​ര​ധി​വാ​സ ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റ് ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ര​മേ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ (പ്ര​സി) ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ (ജ​ന.​സെ​ക്ര), വി​ജോ പി ​തോ​മ​സ് (ട്ര​ഷ), ആ​ര്യ നി​ഷാ​ന്ത് (ലേ​ഡീ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി) യോ​ഗേ​ഷ് നാ​യ​ർ (പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ), വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Pratiksha Indian Association's anniversary is on Friday
