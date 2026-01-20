Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    20 Jan 2026 12:05 PM IST
    20 Jan 2026 12:05 PM IST

    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റൂ​മൈ​ത്തി​യ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റൂ​മൈ​ത്തി​യ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    വി​ഷ്ണു ത​മ്പു​രാ​ൻ, ഷ​മീം പു​ഴ​ക്ക​ല​ക​ത്ത്,

    വി​പി​ൻ രാ​ജ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് റൂ​മൈ​ത്തി​യ യൂ​നി​റ്റ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. സാ​ൽ​മി​യ ആ​ർ.​ഡി.​എ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​മേ​ശ് ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ട്ര​ഷ​റ​ർ വി​ജോ പി. ​തോ​മ​സ് സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ല​ക്ഷ്മി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​നി​താ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ര്യ നി​ഷാ​ന്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും യൂ​നി​റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ വി​പി​ൻ രാ​ജ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: വി​ഷ്ണു ത​മ്പു​രാ​ൻ (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ഷ​മീം പു​ഴ​ക്ക​ല​ക​ത്ത് (സെ​ക്ര), വി​പി​ൻ രാ​ജ് (ട്ര​ഷ), മു​സ്ത​ഫ മു​ന്ന (സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മെ​മ്പ​ർ), സൗ​മ്യ ബെ​ന്നി (ജോ.​ക​ൺ), സ​ന്ധ്യ പി ​നാ​യ​ർ (ജോ.​സെ​ക്ര), കെ.​കെ. ഷെ​രി​ഫ് (ജോ.​ട്ര​ഷ), പി.​പി. ജ​റീ​ഷ് (ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ), മു​ജീ​റ ബീ​ഗം (വ​നി​താ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), എം. ​റ​സാ​ഖ്, ധ​ന്യ ഞാ​റ്റു​വീ​ട്ടി​ൽ (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്).

    Indian Association unit officers Pratiksha
