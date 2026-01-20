പ്രതീക്ഷ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ റൂമൈത്തിയ യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രതീക്ഷ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് റൂമൈത്തിയ യൂനിറ്റ് രൂപവത്കരിച്ചു. സാൽമിയ ആർ.ഡി.എ ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് രമേശ് ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിജു സ്റ്റീഫൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ട്രഷറർ വിജോ പി. തോമസ് സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.
സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജോ.സെക്രട്ടറി ലക്ഷ്മി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി വനിതാ സെക്രട്ടറി ആര്യ നിഷാന്ത് സ്വാഗതവും യൂനിറ്റ് ട്രഷറർ വിപിൻ രാജ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഭാരവാഹികൾ: വിഷ്ണു തമ്പുരാൻ (കൺവീനർ), ഷമീം പുഴക്കലകത്ത് (സെക്ര), വിപിൻ രാജ് (ട്രഷ), മുസ്തഫ മുന്ന (സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ), സൗമ്യ ബെന്നി (ജോ.കൺ), സന്ധ്യ പി നായർ (ജോ.സെക്ര), കെ.കെ. ഷെരിഫ് (ജോ.ട്രഷ), പി.പി. ജറീഷ് (ചാരിറ്റി കൺവീനർ), മുജീറ ബീഗം (വനിതാ കോർഡിനേറ്റർ), എം. റസാഖ്, ധന്യ ഞാറ്റുവീട്ടിൽ (എക്സിക്യൂട്ടീവ്).
