Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    30 Sept 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 9:54 AM IST

    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണോ​ത്സ​വം ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണോ​ത്സ​വം ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണോ​ത്സ​വ ഫ്ല​യ​ർ

    പ്ര​കാ​ശ​നം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വം- 2025’ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സാ​ൽ​മി​യ ക​ല ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ യോ​ഗേ​ഷ് നാ​യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​മേ​ശ് ച​ന്ദ്ര​നി​ൽ നി​ന്നും ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​നോ​ജ് റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ വി​ജോ പി. ​തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യോ​ഗേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും വി​നോ​ജ് ന​ന്ദ​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​വം​ബ​ർ 14ന് ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ മ​ഹാ​ബ​ലി വ​ര​വേ​ൽ​പ്പ്, അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, തി​രു​വാ​തി​ര ക​ളി മ​ത്സ​രം, വ​ടം​വ​ലി, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള, സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കും.

    Girl in a jacket

    X