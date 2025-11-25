Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 12:02 PM IST

    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​കം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​കം
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​കം മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കേ​ര​ള വ​നം വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ലെ ബ്ലൂം ​സ്റ്റാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വം- 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​മേ​ശ് ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ശൈ​ഖ ഇ​ൻ​തി​സാ​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് മു​ഘ്യാ​തി​ഥി ആ​യി. സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, വ​നി​ത കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​ര്യ നി​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്


    അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട​ൻ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സിം​ഫ​ണി, പ്ര​തീ​ക്ഷ മ്യൂ​സി​ക് ടീ​മി​ന്റെ ഗാ​ന​മേ​ള, മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്തു, വ​ടം വ​ലി മ​ത്സ​രം, അ​ത്ത​പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ യോ​ഗേ​ഷ് കെ ​നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ വി​ജോ പി ​തോ​മ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indian AssociationKuwait NewsAnniversary celebrationPratiksha
    News Summary - Pratiksha Indian Association Kuwait Annual
    Similar News
    Next Story
    X