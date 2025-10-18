Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 18 Oct 2025 12:10 PM IST
    date_range 18 Oct 2025 12:10 PM IST

    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഡോ. ​സു​സോ​വ​ന​സു​ജി​ത്ത് നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സാ​ൽ​മി​യ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു വാ​യ്പൂ​ര് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​സു​സോ​വ​ന സു​ജി​ത്ത് നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​നോ​ജ് കോ​ന്നി സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബി​ജു പാ​ലോ​ട് ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാ​മൂ​ഹികപ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സ​ലിം കൊ​മേ​രി​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി ഗാ​യ​ക​ൻ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ​റാ​ഷി​ദ്, അ​ജ്മ​ൽ മാ​ഷ്, ര​ഞ്ജി​ത്ത് ജെ​യിം​സ്, വി​ന​യ, ദി​വി​ഷ വി​ബീ​ഷ്, ഗാ​യി​ക രൂ​ത്ത്, സ​ലീം ക​ര​മ​ന, പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​സാം ക​ട​യ്ക്കാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ഷി വ​ർ​ഗീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​ർ മാ​ത്യു പി. ​ജോ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ബാ​റ​ക് റാ​ഷി​ദി​ന്റെ​യും രൂ​ത്തി​ന്റെ​യും ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ദ​സ്സി​ന് വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി. സം​ഘ​ട​ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ഗാ​ന​മേ​ള​യും ഒ​രു​ക്കി.

    onam celebrationIndian AssociationKuwait Newsgulf news malayalam
