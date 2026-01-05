Begin typing your search above and press return to search.
    5 Jan 2026 9:03 AM IST
    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക​വും ക്രി​സ്മ​സ്-​ന്യൂ ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​വും

    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക്രി​സ്മ​സ് ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള കു​വൈ​ത്ത് നാ​ലാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക​വും ക്രി​സ്മ​സ് ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​വും സാ​ൽ​മി​യ ഹാ​ർ​മ​ണി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ബി​ജു വൈ​പ്പൂ​ര് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫാ. ​സു​ബി​ൻ മാ​ന​ത്ത​റ ക്രി​സ്മ​സ് സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​നോ​ജ് കോ​ന്നി, കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബി​ജു പാ​ലോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​സാം ക​ട​ക്ക​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ്രേ​സി, ജോ​യി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ഷ ബി​ജു, ജോ​യി​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ ബീ​ന ബി​നു, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ റി​ജോ​യ് തോ​മ​സ്, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷാ​ൻ​റ്റി ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ഷി വ​ർ​ഗീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​ർ മാ​ത്യു പി. ​ജോ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തീ​ക്ഷ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ഷി​ബാ ബോ​ബി പ്രോ​ഗ്രാം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

