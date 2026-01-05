പ്രതീക്ഷ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ വാർഷികവും ക്രിസ്മസ്-ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷവുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രതീക്ഷ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ കേരള കുവൈത്ത് നാലാമത് വാർഷികവും ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷവും സാൽമിയ ഹാർമണി ഹാളിൽ നടന്നു.
പ്രസിഡൻറ് ബിജു വൈപ്പൂര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഫാ. സുബിൻ മാനത്തറ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നൽകി.
ചെയർമാൻ മനോജ് കോന്നി, കോഡിനേറ്റർ ബിജു പാലോട് എന്നിവർ സംഘടന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.
മീഡിയ കൺവീനർ നിസാം കടക്കൽ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗ്രേസി, ജോയിൻ സെക്രട്ടറി ജിഷ ബിജു, ജോയിൻ ട്രഷറർ ബീന ബിനു, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ റിജോയ് തോമസ്, പ്രോഗ്രാം കോഡിനേറ്റർ ഷാൻറ്റി ജോൺ എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. സെക്രട്ടറി ജോഷി വർഗീസ് സ്വാഗതവും ട്രഷർ മാത്യു പി. ജോൺ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. പ്രതീക്ഷ കുടുംബത്തിലെ വിവിധ യൂനിറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികൾ ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി. ഷിബാ ബോബി പ്രോഗ്രാം നിയന്ത്രിച്ചു.
