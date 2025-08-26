Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 11:23 AM IST

    പ്ര​തി​ഭ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​മാ​സ യോ​ഗ​വും മാ​ഗ​സി​ൻ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും

    പ്ര​തി​ഭ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​മാ​സ യോ​ഗ​വും മാ​ഗ​സി​ൻ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും
    പ്ര​തി​ഭ കു​വൈ​ത്ത് മാ​ഗ​സി​ൻ മ​ഞ്ജു മൈ​ക്കി​ളി​ന് കോ​പ്പി ന​ൽ​കി എ​ഡി​റ്റ​ർ സീ​ന രാ​ജാ​വി​ക്ര​മ​ൻ

    പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​തി​ഭ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​മാ​സ യോ​ഗം ഫ​ഹ​ഹീ​ലി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. തീ​ക്ഷ്ണ​മാ​യ ജീ​വി​ത​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള പെ​ണ്ണെ​ഴു​ത്തു​ക​ളു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​ത​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ള​തെ​ന്ന് യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ‘അ​ഥീ​ന’ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള ആ​ഗ​സ്ത് മാ​സ​ത്തെ മാ​ഗ​സി​ൻ മ​ഞ്ജു മൈ​ക്കി​ളി​ന് കോ​പ്പി ന​ൽ​കി എ​ഡി​റ്റ​റാ​യ സീ​ന രാ​ജാ​വി​ക്ര​മ​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ മ​ല​യാ​ളം എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് വ​നി​ത എ​ഡി​റ്റ​റാ​യു​ള്ള മാ​ഗ​സി​ൻ പ്ര​തി​ഭ കു​വൈ​ത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. മാ​ഗ​സി​നി​ലെ കൃ​തി​ക​ളി​ന്മേ​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യും ന​ട​ന്നു. ഉ​ത്ത​മ​ൻ വ​ള​ത്തു​ക്കാ​ട് സ്വ​ന്തം ക​വി​ത അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​ഭ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്കാ​യി ന​വം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ചെ​റു​ക​ഥ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ക​ഥ​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ക​ഥ​ക​ൾ prathibhakwt@gmail.com എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ അ​യ​ക്ക​ണം. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സേ​വ്യ​ർ ആ​ന്റ​ണി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഷി​ബു ഫി​ലി​പ്പ്, പ്ര​വീ​ൺ കൃ​ഷ്ണ, സ​തീ​ശ​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ഉ​ത്ത​മ​ൻ വ​ള​ത്തു​ക്കാ​ട്, മ​ഞ്ജു മൈ​ക്കി​ൾ, സീ​ന രാ​ജ​വി​ക്ര​മ​ൻ, ജ​വാ​ഹ​ർ.​കെ.​എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

