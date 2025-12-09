Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ്ര​തി​ഭ കു​വൈ​ത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 12:05 PM IST

    പ്ര​തി​ഭ കു​വൈ​ത്ത് 'ക​ഥാ​യ​നം-25' സാ​ഹി​ത്യ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​തി​ഭ കു​വൈ​ത്ത് ക​ഥാ​യ​നം-25 സാ​ഹി​ത്യ സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​തി​ഭ കു​വൈ​ത്ത് 'ക​ഥാ​യ​നം-25' സാ​ഹി​ത്യ സം​ഗ​മം വി.​ജെ. ജെ​യിം​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​തി​ഭ കു​വൈ​ത്ത് 'ക​ഥാ​യ​നം-25' സാ​ഹി​ത്യ സം​ഗ​മം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ വി.​ജെ. ജെ​യിം​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​വാ​ഹ​ർ.​കെ.​എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബാ​ബു​ജി ബ​ത്തേ​രി, സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ, ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത്ത്, വി​ഭീ​ഷ് തി​ക്കോ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. പ്രേ​മ​ൻ ഇ​ല്ല​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും സീ​ന രാ​ജ വി​ക്ര​മ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സേ​വ്യ​ർ ആ​ന്റ​ണി , ജി​തേ​ഷ് രാ​ജ​ൻ, സ​തീ​ശ​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, പ്ര​സീ​ത പാ​ട്യം എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗ​മം ഏ​കോ​പി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ ​സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ്രേ​മ​ൻ ഇ​ല്ല​ത്ത്, പി.​എ​ൻ. ജ്യോ​തി​ദാ​സ്, സീ​ന രാ​ജ​വി​ക്ര​മ​ൻ, ജ​വാ​ഹ​ർ.​കെ.​എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ് കാ​ള​ത്തോ​ട്,ധ​ർ​മരാ​ജ് മ​ട​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി. ജ​ലി​ൻ തൃ​പ്ര​യാ​ർ എ​ഴു​ത്തി​ന്റെ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ.​ഐ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ന്ന വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ഷ്റ​ഫ് കാ​ള​ത്തോ​ടി​ന്റെ ‘അ​ന്ത​ർ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ’, ഗാ​യ​ത്രി വി​മ​ലി​ന്റെ ‘മ​റ​ന്നു വെ​ച്ച മ​നു​ഷ്യ​ർ’, പ്ര​സീ​ത പാ​ട്യ​ത്തി​ന്റെ ‘അ​തി​രു​ക​ൾ മാ​യും കാ​ലം’​സു​ലേ​ഖ അ​ജി​യു​ടെ ‘വെ​ള്ളാ​ര​ങ്ക​ല്ലു​ക​ൾ’, ഉ​ത്ത​മ​ൻ വ​ള​ത്തു​കാ​ടി​ന്റെ ‘പ്ലാ​ത്തം’, അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് നീ​ലേ​ശ്വ​ര​ത്തി​ന്റെ ‘തോ​റ്റ​വ​ന്റെ പു​സ്ത​കം’, ഷി​ബു ഫി​ലി​പ്പി​ന്റെ ‘ഗ​ബ്രി​യേ​ലി​ന്റെ ദി​ന​സ​രി​യും ക്വാ​ണ്ടം മെ​ക്കാ​നി​ക്സും’, സീ​ന രാ​ജ​വി​ക്ര​മ​ന്റെ ‘പ​ച്ചി​ല​ക്കൊ​ത്തി’, ജ​വാ​ഹ​ർ.​കെ.​എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റു​ടെ ‘പ​ന​ങ്കാ​റ്റ്’​എ​ന്നീ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    പു​സ്ത​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും, ഉ​ത്ത​മ​ൻ വ​ള​ത്തു​കാ​ട് ഒ​രു​ക്കി​യ 'ക​ഥാ​ചി​ത്രം' പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും വേ​ദി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:literary festivalKuwait NewsPratibhagulf news malayalam
    News Summary - Pratibha Kuwait 'Kathayanam-25' Literary Festival
    Similar News
    Next Story
    X