Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 12:52 PM IST

    പ്ര​തി​ഭ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ‘ക​ഥാ​യ​നം’ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല; ക​ഥ​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​തി​ഭ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ‘ക​ഥാ​യ​നം’ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്നും ക​ഥ​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്നു.മൂ​ന്നു പേ​ജു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടാ​ത്ത, മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ടൈ​പ് ചെ​യ്ത ക​ഥ​ക​ളാ​ണ് അ​യ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. വി​ഷ​യം എ​ന്തു​മാ​കാം. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ഥ​ക​ൾ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. ക​ഥ​ക​ളു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​വും സം​ക്ഷി​പ്ത വി​ശ​ക​ല​ന​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    ‘ക​ഥാ​യ​നം’ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ വി.​ജെ. ജെ​യിം​സ്, വി.​ആ​ർ. സു​ധീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ക​ഥ​ക​ൾ prathibhakwt@gmail.com എ​ന്ന ഇ.​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്കോ 99404146, 60053248 എ​ന്ന ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്കോ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25 ന​കം അ​യ​ക്ക​ണം. ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ കോ​ഹി​നൂ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ‘ക​ഥാ​യ​നം’ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ന​ട​ക്കു​ക.

