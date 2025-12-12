Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 12:16 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 12:16 PM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്രാ​ക്ടീ​സ് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും

    സ്വ​കാ​ര്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്രാ​ക്ടീ​സ് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്വ​കാ​ര്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഫു​ൾ ടൈം- ​പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​പ്രാ​ക്ടീ​സ് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി പു​തി​യ മ​ന്ത്രി​ത​ല തീ​രു​മാ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​ച്ച​ട​ക്കം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്രാ​ക്ടീ​സ് ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    2024ലെ ​ന​മ്പ​ർ 71 മ​ന്ത്രി​ത​ല പ്ര​മേ​യ​ത്തെ​യും കിം​സ് ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ട്ര​സ്റ്റീ​സി​ന്റെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ഈ ​തീ​രു​മാ​നം, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ലൈ​സ​ൻ​സ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന കാ​ല​യ​ള​വ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. കിം​സി​ന്റെ അം​ഗീ​കൃ​ത പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലോ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പു​ക​ളി​ലോ പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പ​ഠ​ന​കാ​ല​യ​ള​വി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​കാ​ലം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം.

    സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്ത് പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ​വ​രും സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് കാ​ല​യ​ള​വി​നൊ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​കാ​ലം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് പ്ര​ക്രി​യ സു​താ​ര്യ​മാ​ക്കാ​ൻ കിം​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളോ​ട് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ളും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    സേ​വ​ന കാ​ല​യ​ള​വ് നി​റ​വേ​റ്റാ​തെ സ്വ​കാ​ര്യ പ്രാ​ക്ടീ​സി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ച​ര​ണ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ ഏ​കീ​കൃ​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം.

