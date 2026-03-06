Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    6 March 2026 10:36 AM IST
    Updated On
    6 March 2026 10:36 AM IST

    വൈ​ദ്യു​തി ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​ൻ ലൈ​നു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു

    വൈ​ദ്യു​തി ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​ൻ ലൈ​നു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഡ്രോ​ണ്‍ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​ൻ ലൈ​നു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ത​ക​ർ​ന്ന ഒ​മ്പ​ത് ഓ​വ​ർ​ഹെ​ഡ് പ​വ​ർ ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ചെ​ണ്ണം ഇ​തി​ന​കം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഫാ​ത്തി​മ ഹ​യാ​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു. സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​ദ്യു​തി ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഫീ​ൽ​ഡ് നി​രീ​ക്ഷ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.രാ​ജ്യ​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി സം​വി​ധാ​നം സു​സ്ഥി​ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    TAGS:Kuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Power transmission lines restored
