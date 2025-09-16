Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 7:45 AM IST

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ൽ കു​റ​വ്

    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ധ​ന, പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ നേ​രി​യ കു​റ​വ്
    കു​വൈ​ത്തി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ൽ കു​റ​വ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യും പ്ര​വാ​സി ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ൽ നേ​രി​ട കു​റ​വും. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്ക​ൽ ബ്യൂ​റോ (സി.​എ​സ്.​ബി) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം ഈ ​വ​ർ​ഷം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ക​ളു​ടെ ജ​ന​സം​ഖ്യ 1.32 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു. 2024 ന്റെ ​തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 1,545,781 ആ​യി​രു​ന്ന​ത് 1,566,168 ആ​യാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മൊ​ത്തം ജ​ന​സം​ഖ്യ 0.65 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു. 2024 ൽ 4,913,271 ​ആ​യി​രു​ന്ന​ത് ഈ ​വ​ർ​ഷം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 4,881,254 ആ​യി. കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ത​ര ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ലും കു​റ​വു വ​ന്നു. 2024ലെ 3,367,490 ​ൽ നി​ന്ന് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 3,315,086 ആ​യാ​ണ് കു​റ​ഞ്ഞ​ത്. 1.56 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് കു​റ​വു​വ​ന്ന​തെ​ന്ന് സി.​എ​സ്.​ബി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ളും കു​വൈ​ത്തി ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ലെ ഉ​യ​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​തി​ന്റെ സൂ​ച​ക​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും രാ​ജ്യ​ത്ത് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​ണ്. ഏ​ക​ദേ​ശം 68 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക്. കു​വൈ​ത്തി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രാ​ണ്; ഏ​ക​ദേ​ശം 61 ശ​ത​മാ​നം. പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണം. ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 39 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ൾ.

