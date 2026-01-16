Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസാംസ്‌കാരിക പെരുമയുടെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 11:51 AM IST

    സാംസ്‌കാരിക പെരുമയുടെ ആഘോഷമായി ‘പൊന്നാനി സംഗമോത്സവം’

    text_fields
    bookmark_border
    സാംസ്‌കാരിക പെരുമയുടെ ആഘോഷമായി ‘പൊന്നാനി സംഗമോത്സവം’
    cancel
    camera_alt

    ‘പൊ​ന്നാ​നി സം​ഗ​മോ​ത്സ​വം- 2026’ൽ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​അ​ഷ്‌​റ​ഫ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ (പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ്) ‘പൊന്നാനി സംഗമോത്സവം- 2026’ അബ്ബാസിയ ഇന്ത്യൻ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഇൻഡോർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു. പ്രസിഡന്റ് പി. അഷ്‌റഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാൻ യു. അഷ്‌റഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ശിഫ അൽ ജസീറ ഹെഡ് ഓഫ് ഓപറേഷൻസ് അസിം സേട്ട് സുലൈമാൻ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു.

    വനിത ഘടകം പ്രസിഡന്റ് റുക്കിയ ബീവി, ട്രഷറർ അനൂപ് ഭാസ്കർ, വൈ. പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷാജി, വനിത ഘടകം സെക്രട്ടറി സ്വർഗ സുനിൽ, വനിത ഘടകം ട്രഷറർ ഫെമിന ഷറഫുദ്ദീൻ എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ് ഫുട്ബാൾ ടീമിന്റെ ജേഴ്സി പ്രകാശനം ഇർഷാദ് ഉമർ, ആർ.വി. നവാസ്, മലപ്പുറം ജില്ല അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ കെ.കെ. ഷെരീഫ് സ്വാഗതവും ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ മുന്ന നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    താജുദ്ദീൻ വടകരയും ഇവന്റ് ഫാക്ടറി മ്യൂസിക് ബാൻഡും നയിച്ച സംഗീതനിശ, മല്ലിക ലക്ഷ്മി, ശ്രേയ സുനിൽ, അർജുൻ സുനിൽ, ഇൽഹാം, ലിസബേൽ എന്നിവരുടെ നൃത്തങ്ങൾ, ഫൈഹ, ഐസ, വൈഡൂര്യ, ജാലിബ, ഷെസ, നാജിയ, അഫ്‍ഷീൻ, സിദ്റ, ഇശൽ എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ച ഒപ്പന, സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് എന്നിവ അരങ്ങേറി. മർലിൻ അവതാരകയായി. ജറീഷ്, ഹാഷിം, കെ.നാസർ, ആർ.വി.സിദ്ധീഖ്, എം.വി.സുമേഷ്, കെ.വി.യുസഫ് , പ്രശാന്ത് കവളങ്ങാട്, റഹീം പി.വി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CelebrationCultural ExpoPonnani Sangamam
    News Summary - 'Ponnani Sangamotsavam' a celebration of cultural excellence
    Similar News
    Next Story
    X