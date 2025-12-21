Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 10:37 AM IST

    ഇ​ട​യ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റി പി.​എ​ൻ.​എ

    ഇ​ട​യ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റി പി.​എ​ൻ.​എ
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത്: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (പി.​എ​ൻ.​എ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദ​ലി, വ​ഫ്ര, ജ​ഹ്റ, സ​ല്‍മി, ക​ബ​ദ് മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളി​ലെ ഇ​ട​യ​ന്മാ​ർ​ക്കും കാ​ർ​ഷി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റി.

    സോ​പ്പ്, സോ​പ്പു​പൊ​ടി, പേ​സ്റ്റ്, ബ്ര​ഷ്, വി​വി​ധ​ത​രം ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങി​യ കി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ബ്‌​ദു​ൽ അ​സി​സ് അ​ൽ ദു​വൈ​ജ് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ്‌ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മു​ര​ളീ എ​സ് പ​ണി​ക്ക​ർ, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ൻ​വ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​സാ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി തോ​മ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഹു​സൈ​ൻ, ഹ​ബീ​ബ്, ജോ​ബി, ഷാ​ജി ക​ല്ലൂ​പ്പാ​റ, ഷാ​ജി തി​രു​വ​ല്ല, ജി​ജി, റെ​നി മ​റി​യം, ഷാ​ജി കു​മ്പ​ഴ, അ​ജീ​ഷ്, ഷാ​ൻ, ഹ​സീ​ന, ലു​ബി​ന, ലൗ​ലി തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

