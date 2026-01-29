പി.എൻ.എ ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര കുടുംബസംഗമംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പത്തനംതിട്ട എൻ.ആർ.ഐ അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് (പി.എൻ.എ) ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര കുടുംബ സംഗമം കബ്ദ് ശാലയിൽ നടന്നു. പ്രസിഡന്റ് അൻസാരി ജബ്ബാർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. രക്ഷാധികാരി മുരളി എസ് പണിക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാൻ അൻവർ സാരംഗ്, ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി ബിനു മാത്യു, എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. വിവിധ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഹുസൈൻ, ഷാജി കല്ലുപ്പാറ, ബിനു, ഷാജി കുമ്പഴ, ലൗലി തോമസ്, ഷാജി അബ്രഹാം എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.
പി.എൻ.എ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ രൂപരേഖ പ്രസിഡന്റ് അൻസാരി ജബ്ബാർ അവതരിപ്പിച്ചു. പിക്നിക് കൺവീനർ ഹബീബ്റഹ്മാൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഷാജി തോമസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളായ അഹമ്മദ് ഷാ, റെനി മറിയം, ഹസീന ഹുസൈൻ, അരുൺ ശിവൻകുട്ടി, ബൈജു കോശി, ഷാൻ, ഷാജി കുമ്പഴ, ലുബീന, ഹുസൈൻ, ജോബി, ഷാജി കല്ലുപ്പാറ, ഷാജി തോമസ്, ഹബീബ്, അൻസാരി, ബിനു, അൻവർ, ഷാജി അബ്രഹാം, റെജി, ജിജി, ജയേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. അംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികൾ, കുട്ടികളുടെ കായിക വിനോദ -മത്സരങ്ങൾ, വടംവലി, ഗാനമേള, മിൻഹാ അൻവറിന്റെ ഡാൻസ് എന്നിവ മിഴിവേകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register