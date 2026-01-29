Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    പി.​എ​ൻ.​എ ക്രി​സ്മ​സ്-പു​തു​വ​ത്സ​ര കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    പി.​എ​ൻ.​എ ക്രി​സ്മ​സ്-പു​തു​വ​ത്സ​ര കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ക്രി​സ്മ​സ്-പു​തു​വ​ത്സ​ര കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (പി.​എ​ൻ.​എ) ക്രി​സ്മ​സ്-പു​തു​വ​ത്സ​ര കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ക​ബ്ദ് ശാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​സാ​രി ജ​ബ്ബാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മു​ര​ളി എ​സ് പ​ണി​ക്ക​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ്‌ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ൻ​വ​ർ സാ​രം​ഗ്, ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു മാ​ത്യു, എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ഹു​സൈ​ൻ, ഷാ​ജി ക​ല്ലു​പ്പാ​റ, ബി​നു, ഷാ​ജി കു​മ്പ​ഴ, ലൗ​ലി തോ​മ​സ്, ഷാ​ജി അ​ബ്ര​ഹാം എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    പി.​എ​ൻ.​എ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​രേ​ഖ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​സാ​രി ജ​ബ്ബാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പി​ക്നി​ക് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​ബീ​ബ്റ​ഹ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി തോ​മ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ, ​റെ​നി മ​റി​യം, ഹ​സീ​ന ഹു​സൈ​ൻ, അ​രു​ൺ ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി, ബൈ​ജു കോ​ശി, ഷാ​ൻ, ഷാ​ജി കു​മ്പ​ഴ, ലു​ബീ​ന, ഹു​സൈ​ൻ, ജോ​ബി, ഷാ​ജി ക​ല്ലു​പ്പാ​റ, ഷാ​ജി തോ​മ​സ്, ഹ​ബീ​ബ്, അ​ൻ​സാ​രി, ബി​നു, അ​ൻ​വ​ർ, ഷാ​ജി അ​ബ്ര​ഹാം, റെ​ജി, ജി​ജി, ജ​യേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ -മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, വ​ടം​വ​ലി, ഗാ​ന​മേ​ള, മി​ൻ​ഹാ അ​ൻ​വ​റി​ന്റെ ഡാ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ മി​ഴി​വേ​കി.

    News Summary - P.N.A. Christmas-New Year Family Gathering
