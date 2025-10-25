Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപി.​എം ശ്രീ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 10:47 AM IST

    പി.​എം ശ്രീ ​ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ തീ​വ്ര ഹി​ന്ദു​ത്വ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് -കെ.​എം.​സി.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    പി.​എം ശ്രീ ​ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ തീ​വ്ര ഹി​ന്ദു​ത്വ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് -കെ.​എം.​സി.​സി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ പി.​എം ശ്രീ ​ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നീ​ക്കം തീ​വ്ര ഹി​ന്ദു​ത്വ അ​ജ​ണ്ട​യോ​ടു​ള്ള ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​ണെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​കെ മാ​തൃ​ക​യും മ​തേ​ത​ര ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​നു​ള്ള​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ഗ​ൽഭ​രാ​യ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ച​ക്ഷ​ണ​രും ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ ആ​ശ​യ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന​ത​ല്ല.

    പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നെ ചെ​റു​ക്കാ​ൻ മ​തേ​ത​ര ക​ക്ഷി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് വ​ര​ണ​മെ​ന്നും കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - PM Shri's actions are a compromise with extreme Hindutva - KMCC
    Similar News
    Next Story
    X