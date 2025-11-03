Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പി.​എം ശ്രീ: ​ഒളിയജണ്ടകൾ തിരിച്ചറിയണം -കെ.​ഐ.​സി ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്

    പി.​എം ശ്രീ: ​ഒളിയജണ്ടകൾ തിരിച്ചറിയണം -കെ.​ഐ.​സി ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ‘പി.​എം ശ്രീ: ​മ​തേ​ത​ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ വി​ഴു​ങ്ങു​മോ..?’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) മീ​ഡി​യ വി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ കെ.​ഐ.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കെ.​ഐ.​സി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​സ്ത​ഫ ദാ​രി​മി മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മീ​ഡി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വും ദേ​ശീ​യ സ​മ​ര മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ വ​ക്രീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യാ​ജ നി​ർ​മി​തി​ക​ൾ​ക്കും വി​ധേ​യ​പ്പെ​ട്ട് കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത് സി​ല​ബ​സി​ലൂ​ടെ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​ത്ത് പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ഒ​ളി​യ​ജ​ണ്ട​ക​ളെ ക​രു​തി​യി​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ഗ​മം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​ലീ​ൽ ക​ണ്ണ​ങ്ക​ര, സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് പാ​ല​ക്ക​ൽ, മി​സ്ഹ​ബ് താ​യി​ല്ല​ത്ത്, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് മ​സ്താ​ൻ, ഹ​ബീ​ബ് ക​യ്യം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കാ​ര​ത്തോ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​ക്കി​ർ അ​ത്താ​ണി​ക്ക​ൽ, സി.​പി.​ത​സ്‍ലീം, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം ഹ​സ​നി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ശി​ഹാ​ബ് മാ​സ്റ്റ​ർ നീ​ല​ഗി​രി ച​ർ​ച്ച സം​ഗ്ര​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ഹു​ദ​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​മീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ചേ​ക​ന്നൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ദി​ൽ വെ​ട്ടു​പാ​റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - PM Shri: We must identify the corrupt officials - KIC Table Talk
