Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 12:44 PM IST

    പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി ആ​ശ​ങ്ക​യ​ക​റ്റ​ണം -ഐ.​എം.​സി.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി ആ​ശ​ങ്ക​യ​ക​റ്റ​ണം -ഐ.​എം.​സി.​സി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​പ്പു വെ​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ പൊ​തു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ ആ​ശ​ങ്ക​യ​ക​റ്റാ​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​വാ​നും കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഐ.​എം.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ത​ന​താ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തെ വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കു​ക​യും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നെ വെ​ട്ടി മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ സി​ല​ബ​സ് പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു രീ​തി​യി​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​ഠ്യ​ക്ര​മ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ഈ ​നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ ഹി​ന്ദു​ത്വ വി​രു​ദ്ധ​ത​യു​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര നി​ല​പാ​ടു​ള്ള ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​വി​ശ്വ​സി​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ല​വി​ലി​ല്ല.

    കാ​വി​വത്​ക്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്കു​ക​യും കേ​ന്ദ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ക​യും ചെ​യ്ത ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​ർ പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ തി​രു​കി​ക്ക​യ​റ്റു​ന്ന സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​ജ​ണ്ട​ക​ളോ​ട് രാ​ജി​യാ​കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തി​നെ മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും ഐ.​എം.​സി.​സി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജി.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​മീ​ദ് മ​ധൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​മ്മ​ർ കൂ​ളി​യ​ങ്കാ​ൽ, മു​നീ​ർ തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ, ഹ​ക്കീം, സി​റാ​ജ്, റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​രീ​ഫ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:imccKuwait NewsPM SHRIgulf news malayalam
    News Summary - PM Shri scheme should allay concerns -IMCC
    Similar News
    Next Story
    X